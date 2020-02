Ten pies potrafi zmieścić w pyszczku sześć piłeczek tenisowych. Pobił rekord Guinnessa

Cheri i Rob Molloy z hrabstwa Ontario w stanie Nowy Jork zauważyli u swojego pieska Finley'a nietypowy talent. Kiedy zwierzak miał dwa lata, córka Molloy'ów zwróciła uwagę na fakt, iż czworonóg wziął do pyszczka cztery piłeczki tenioswe. - Wyglądało to dość zabawnie, chociaż początkowo baliśmy się, że Finley zrobi sobie krzywdę - opowiadała kobieta.

Rodzina postanowiła rozwijać talent golden retrievera. Dzięki specjalnemu szkoleniu 6-letni obecnie Finley jest w stanie zmieścić w pyszczku aż sześć piłecze tenisowych. Tym samym pies pobił dotychczasowy rekord Guinnessa w tej dziedzinie - został on ustanowiony w 2003 roku przez teksańskiego golden retrievera o imieniu Augie, który umie wsadzić do pyszczka pięć piłeczek. Właściciele Finleya przyznali jednak, że rekord nie został oficjalnie uznany. - Kontaktowaliśmy się z przedstawicielami organizacji, która zajmuje się nowymi rekordami, ale procedury są bardzo ściśle określone i talent naszego pupila nie został na razie oficjalnie uznany - wyjaśnił Rob Molloy.

Kiedy rodzina zamieściła zdjęcia i nagrania z Finley'em i piłeczkami tenisowymi, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy sugerujących męczenie psa. - Wylała się na nas fala hejtu. Ludzie pisali, że znęcamy się nad Finley'em, że go męczymy. Tymczasem my nigdy go do niczego nie zmuszaliśmy, on traktuje to jak zabawę, która sprawia mu radość - podkreśla Cheri Molloy.

Czytaj także:

Pies, który okazuje miłość w nietypowy sposób. Efekty widać na zdjęciach