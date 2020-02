Incydent podczas porodu. Noworodek miał rozciętą skórę na twarzy

Daria Kadocznikowa urodziła swoją pierwszą córkę w szpitalu w Kysztymiu w obwodzie czelabińskim w Rosji. Lekarze wykonali u 19-latki cesarskie cięcie. Gdy świeżo upieczona mama się ocknęła zauważyła, że jej córeczka ma przeciętą skórę na policzku. Początkowo pracownicy szpitala udawali zdziwienie twierdząc, że nie mają pojęcia, skąd wzięła się rana.

Matka 19-latki powiedziała dziennikarzom, że lekarze stwierdzili, iż kobieta musiała zadrżeć w pewnej chwili, przez co dziecko zostało skaleczone. Mama podczas porodu była poddana znieczuleniu ogólnemu. Lekarze zdecydowali się na taki krok po tym, jak pacjentka nie zareagowała na znieczulenie zewnątrzoponowe. Po tym, jak sprawa wyciekła do mediów, położnicy zmienili zdanie i przyznali, że do zranienia noworodka doszło podczas cesarskiego cięcia. Przeprosili pacjentkę za popełniony błąd i zapewnili, że rana szybko się zagoi a dziewczynka nie będzie po niej miała żadnych śladów ani blizn.

