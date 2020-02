Oto następca Grumpy Cata. Poznajcie wiecznie zniesmaczonego psa Chico

Chico został okrzyknięty przez internautów mianem nowego Grumpy Cata. Wszystko z powodu charakterystycznego wyglądu jego pyszczka. 11-miesięczny szczeniak wygląda tak, jakby wiecznie był zirytowany i zdegustowany. Jego właściciel przekonuje jednak, że piesek jest pełen radości i miłości. Chico ma także w domu trzech psich kompanów: 10-letnią Hazel, 6-letnią Ritę i 3-letnią Ramonę. Chico to przedstawiciel rasy gryfonik brukselski. Jest to jedna z ras psów zaklasyfikowana do sekcji małych psów belgijskich. Psy te zazwyczaj zwracają uwagę charakterystycznym wyglądem pyszczka. zazwyczaj są bardzo przyjacielksie i szybko przywiązują się do swoich opiekunów. Są łagodne, niekonflikotwe i uwielbiają kontakt z dziećmi oraz innymi psami oraz - co dziwne - z kotami. Jako szczeniaki są bardzo energiczne i potrzebują mnóstwo ruchu.



Kim był Grumpy Cat?

Śmiało można powiedzieć, że Grumpy Cat był najsłynniejsza kotką w internecie. Popularność zaczęła zyskiwać od 2012 roku, dzięki swojemu wyglądowi. Jej charakterystyczny pyszczek sprawiał, że zwierzak mógł wydawać się znudzony, marudny, a nawet zły. Kot zyskiwał na popularności, a jego profil na Instagramie obserwowało już 2,4 mln użytkowników. W maju 2019 roku właścicielka czworonoga przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych smutną wiadomość. We wtorek 14 maja Grumpy Cat zdechł w wyniku komplikacji po przebytej niedawno infekcji dróg moczowych. „Odeszła spokojnie w ramionach swojej opiekunki, Tabathy” – czytamy w oświadczeniu. Kotka miała siedem lat.

Właścicielka w imieniu swoich krewnych dodała, że kotka była nie tylko „ich dzieckiem i cenionym członkiem rodziny, ale również wywołała uśmiech u milionów ludzi na całym świecie nawet wówczas, gdy było im ciężko”. „Jej duch wciąż będzie żył wśród fanów” – podsumowała. Według opiekunki Grumpy Cat, wyraz mimiki kota był spowodowany wadą genetyczną związaną z karłowatością.

