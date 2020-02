Papież Franciszek opowiedział się za nowym podatkiem. „Zrównoważy światową gospodarkę”

Franciszek przemawiał do uczestników konferencji Nowe formy solidarności: ku braterskiej integracji i innowacji, zorganizowanej przez Papieską Akademię Nauk Społecznych. Na spotkaniu byli obecni m.in. przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz argentyński minister finansów Martin Guzman. Papież dołączył do grona światowych liderów, którzy opowiadają się za wprowadzeniem nowego podatku. Dodatkową daninę mieliby płacić najbogatsi. Ojciec Święty podkreślił, że obniżki podatków dla miliarderów są częścią struktury grzechu. – Pięć milionów dzieci poniżej 5. roku życia umrze w tym roku z powodu skrajnego ubóstwa. To powinno motywować świat do działania. Bogaci bogacą się coraz szybciej, a biednych nie ubywa – tłumaczył Ojciec Święty. – Każdego roku setki milionów dolarów – które powinny być pobierane jako podatki i przeznaczone na finansowanie opieki zdrowotnej i edukacji – zamiast tego trafiają na konta zagraniczne. Tak nie powinno być. Powinniśmy wykazywać znacznie więcej troski o najbiedniejszych – apelował papież.

Alarmujące dane

Według szacunków Banku Światowego w 2015 r. 10 procent światowej populacji żyło za mniej niż 1,9 dolara dziennie. Niedawne badanie przeprowadzone przez Oxfam, organizację charytatywną z siedzibą w Nairobi, wykazało, że 2153 najbogatszych osób na świecie kontrolowało więcej pieniędzy niż najbiedniejsze 4,6 miliarda ludzi. Propozycje opodatkowania bogatych przedstawili także ubiegający się o nominację Demokratów w amerykańskich wyborach prezydenckich Bernie Sanders i Elizabeth Warren.

Czytaj także:

Papież Franciszek spotkał się z kobietą, którą uderzył w rękę. Uścisnął z nią dłoń i porozmawiał