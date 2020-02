Asystentka nauczyciela zażywała z uczniami kokainę i fentanyl. Jeden z chłopców nie żyje

Marina Deetz pracowała w Moon Lake Elementary w New Port Richey na Florydzie jako asystentka nauczyciela. W październiku 2019 roku kobieta miała problemy z prawem – została oskarżona o włamanie. Dwa miesiące później prokuratura oddaliła sprawę. Obecnie 20-latka znowu przebywa w zakładzie zamkniętym – Land O 'Lakes. Powód? Marinę Deetz oskarżono o posiadanie nielegalnych substancji, akcesoriów do ich zażywania oraz podanie im osobom trzecim, w dodatku nieletnim.

Z informacji lokalnych służb wynika, że asystentka nauczyciela zaprosiła do swojego mieszkania dwóch uczniów w wieku 17 oraz 18 lat. Kobieta obecnie mieszka sama, ponieważ jej partner od 27 stycznia przebywa w więzieniu. Nastolatkowie dali kobiecie kokainę oraz 50 dolarów, w zamian za co mieli otrzymać od niej fentanyl. Następnie wszyscy wspólnie spożywali nielegalne substancje.

Sprawa wyszła na jaw, ponieważ u jednego z chłopców mieszanka kokainy i fentanylu wywołała tragiczne skutki zdrowotne. Mimo tego, że nastolatek trafił do szpitala, jego życia nie udało się uratować. Kiedy śledczy weszli do mieszkania asystentki nauczyciela, znaleźli akcesoria do zażywania narkotyków.

Czytaj także:

Zbiorowy gwałt na 17-latce. Wśród sprawców był syn znanego polityka?