Kazano jej walczyć z psami, jest częściowo sparaliżowana. „Jest kochaną i bardzo wytrzymałą suczką”

Mała Juniper była zmuszana do walk z innymi psami, przez co ma na ciele wiele blizn. Suczka doznała też poważnego urazu kręgosłupa, co doprowadziło do częściowego paraliżu. Mimo tego stara się czerpać radość ze swojego psiego życia.

Juniper ma obecnie około 9 lat. Suczka ma za sobą wiele trudnych przeżyć. Przez kilka lat była zmuszana do walk w klatkach z innymi psami. Z tego powodu na jej ciele, szczególnie w okolicach pyszczka, znajduje się mnóstwo blizn. Poprzedni właściciele opiłowali również zwierzęciu zęby, aby nie mogło się bronić. Dzięki interwencji wolontariuszy ze schrosnika w Pudget Sound w Waszyngtonie, zwierzę udało się uratować. Suczka przebywała w ośrodku przez kilka miesięcy, gdzie poznała swoją nową właścicielkę. – Powiedziano mi, że była psem przynętą Zwykle wybierają mniejszego, bardziej wrażliwego psa i szkolą inne czworonogi, aby walczyły i raniły tego psa. Juniper wrzucano do klatki i dawano im na pożarcie – wyjaśnia Maggie Hull z Seattle. Zaledwie kilka miesięcy po adopcji suczka doznała urazu kręgosłupa. W efekcie jest sparaliżowana od pasa w dół. – Po operacji przez rok musiała być rehabilitowana, ponownie uczyła sę chodzić i stawać. Niestety, nie odzyskała czucia i musiała mieć amputowaną łapkę. Teraz Juniper ma specjalny wózeczek, dzięki któremu może się poruszać – opowiada właścicielka. Maggie Hull przyznaje, że mimo trudnej przeszłości Juniper jest pogodnym psem. – Staram się zapewniać jej różne atrakcje i pokazywać, jak bardzo ją kocham. Mimo tego, że potrzebuje wózeczka, jest kochanym i bardzo wytrzymałym psem – podkreśla. 27-latka dodaje jednak, że suczka ma spore problemy z nietrzymaniem moczu, dlatego też często nosi specjalne pieluchy. – Mimo tego wszystkiego jest moją najlepszą przyjaciółką i nie wyobrażam sobie życia bez niej – zaznacza. Czytaj także:

