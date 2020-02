Krótsza spódnica i medale jako błyskotki. Nietypowy sposób na przyciągnięcie kobiet do wojska

Kanadyjskie Siły Zbrojne postawiły sobie za cel, aby do 2026 roku kobiety stanowiły 25 proc. żołnierzy. Obecnie ten wskaźnik jest niższy o prawie 10 proc. i wynosi 15,9 proc. Dziennik „Ottawa Citizen” dotarł do dokumentów z lat 2017-2019, w których są zawarte pomysły na zwiększenie liczby kobiet w wojsku.

Dziennikarze „Ottawa Citizen” przytaczają opinie analityków, zdaniem których kobiety niechętnie przystępują do wojska, ponieważ odczuwają „dyskomfort związany z zawodem, który wiąże się z walkami i ewentualnością zabijania ludzi”. Kobiety mają się obawiać również ewentualnych konsekwencji służby np. możliwości wystąpienia stresu pourazowego. Młode osoby z kolei twierdzą, że kariera w wojsku może ograniczyć ich życie osobiste i szeroko rozumianą wolność.

„Dopasowane i profesjonalne”

Tiger Team to zespół, który powstał po to, by badać proces rekrutacyjny kobiet do wojska. Grupa analityków odnotowała, że o wyglądzie mundurów dla kobiet decydują w większości mężczyźni „w średnim wieku”, którzy nie znają obowiązujących trendów „wśród grupy docelowej”. Zdaniem analityków spódnice kobiet powinny być krótsze i węższe, a medale można przedstawiać jako „błyskotki”. Zaznaczają jednocześnie, że mundury powinny być „odpowiednio dopasowane i muszą wyglądać profesjonalnie”.

