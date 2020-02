Tak rozprzestrzeniał się koronawirus. Naukowcy opracowali mapę

Mapa, na której zaznaczono, w jaki sposób koronawirus mógł się rozprzestrzeniać z Wuhan, została opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Southampton. Jak podaje Daily Mail, od chwili ujawnienia epidemii z Wuhan wyjechało 60 tys. osób. Badacze prześledzili drogę, którą przemierzyli i na tej podstawie stworzyli mapę, na której jest pełno czerwonych obszarów. Naukowcy opierali się na danych z telefonów komórkowych i urządzeń śledzących loty samolotów. Jak ustalili, podróżnicy z Wuhan udali się łącznie do 382 miast.

Koronawirus na świecie

Najnowsze dane przekazane przez Narodową Komisję Zdrowia Chin nie pozostawiają wątpliwości – koronawirus jest nadal groźny. W samej tylko prowincji Hubei w poniedziałek zanotowano 103 ofiary śmiertelne, w całym kraju – 108, co stanowi dzienny rekord. Łączna liczba osób, które zmarły w Chinach z powodu koronawirusa, wynosi już 1018. W Państwie Środka zarażonych jest 40 206 osób. Są też pozytywne wieści – o około 20 proc. spadła liczba nowych przypadków. W poniedziałek zanotowano ich 2478, w porównaniu do 3062 poprzedniego dnia. Najwięcej zachorowań nadal diagnozowanych jest w prowincji Hubei – wczoraj było to 2097 pacjentów.

Czytaj także:

Koronawirus. Po raz pierwszy odnotowano ponad 100 ofiar śmiertelnych jednego dnia