Jest oficjalna nazwa koronawirusa. WHO odpowiedziało na pytania o szczepionki

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że choroba wywołana koronawirusem od teraz będzie nosiła nazwę COVID-19. - Nazwa ta została wybrana, ponieważ jest łatwa do wymówienia i nieposiadająca negatywnie etykietującego odniesienia do określonego kraju lub jego mieszkańców - tłumaczył Tedros Adhanom Ghebreyesus. Szef WHO wyjaśnił, że „co” w nazwie oznacza koronę, „vi” - wirus, a „d” - disease (ang. choroba). Liczba 19 wskazuje rok pojawienia się wirusa - 2019.

Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił, że opracowywanie szczepionek i środków leczniczych to ważna część programu badań. - Zajmie to trochę czasu, ale nie jesteśmy bezbronni. Mamy realną szansę na powstrzymanie tej epidemii - zapewnił. Z informacji szefa WHO wynika, że pierwsze szczepionki mają być dostępne za około 18 miesięcy. Jednocześnie dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia przyznał, że epidemię koronawirusa należy traktować jak zjawisko podobne w skutkach do ataku terrorystycznego, ponieważ wywołuje takie same, albo nawet większe wstrząsy społeczne, polityczne oraz gospodarcze.

Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 1000

Najnowsze dane przekazane przez Narodową Komisję Zdrowia Chin nie pozostawiają wątpliwości – koronawirus jest nadal groźny. W samej tylko prowincji Hubei w poniedziałek zanotowano 103 ofiary śmiertelne, w całym kraju – 108, co stanowi dzienny rekord. Łączna liczba osób, które zmarły w Chinach z powodu koronawirusa, wynosi już 1016. W Państwie Środka zarażonych jest 40 206 osób. Są też pozytywne wieści – o około 20 proc. spadła liczba nowych przypadków. W poniedziałek zanotowano ich 2478, w porównaniu do 3062 poprzedniego dnia. Najwięcej zachorowań nadal diagnozowanych jest w prowincji Hubei – wczoraj było to 2097 pacjentów.

Szef Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia Wang Hesheng przekazał, że władze centralne zdecydowały o wymianie urzędników nadzorujących w prowincji Hubei walkę z epidemią. Dwaj lokalni oficjele z Komunistycznej Partii Chin zostali zastąpieni urzędnikami delegowanymi ze szczebla centralnego partii. To jednak nie koniec, państwowe media donoszą o setkach zwolnień, postępowań dyscyplinarnych i innych reperkusji wobec przedstawicieli lokalnych władz w prowincji najbardziej dotkniętej epidemią.