Brutalna walka myszy na stacji metra. Oto 5 najlepszych zdjęć z konkursu „Wildlife Photographer of the Year"

Fotograf Sam Rowley leżał na brudnej posadzce stacji londyńskiego metra, czekając na idealne ujęcie. Jak opisuje Natural History Museum, myszy biegały między resztkami jedzenia, które upuszczali w pośpiechu pasażerowie. Początkowo artysta chciał uchwycić po prostu sylwetki zwierząt w ciekawym położeniu, ale ostatecznie udało mu się uwiecznić moment, gdy dwie myszy skoczyły na siebie i zaczęły walczyć o okruchy. Opisywana fotografia zwyciężyła w konkursie fotograficznym „Wildlife Photographer of the Year 55: LUMIX People's Choice Award".

„Znają tylko wieczną ciemność”

– Bardzo się cieszę z tej nagrody. Od dawna marzyłem, aby odnieść sukces w takiej konkurencji z takim efektem – powiedział Rowley. – Te myszy znają tylko ciągły ryk pociągów i wieczną ciemność. Większość nigdy nie zobaczy światła dziennego ani nie poczuje trawy pod łapkami – dodał. – Obraz Sama daje spojrzenie na sposób funkcjonowania dzikiej przyrody w środowisku zdominowanym przez ludzi – skomentował sir Michael Dixon, dyrektor muzeum.

Wśród pierwszej piątki najlepszych zdjęć konkursu „Wildlife Photographer of the Year 55: LUMIX People's Choice Award” znalazły się jeszcze zdjęcia przedstawiające jaguary, które schwytały anakondę, a także między innymi ciekawa kompozycja z reniferem w roli głównej. Zachęcamy do obejrzenia galerii.

