Powiesił się, bo myślał, że ma koronawirusa. Chciał ochronić swoją rodzinę

Bala Krishna z Chittoor w Andhra Pradesh w Indiach od kilku dni uskarżał się na złe samopoczucie. Mężczyzna udał się do szpitala w Tirumala. Po przeprowadzeniu badań lekarze zdiagnozowali u niego gorączkę wirusową i zapewnili, że nie ma żadnych objawów świadczących o zakażeniu koronawirusem. Po powrocie do domu 50-latek odizolował się od swojej rodziny. Rzucał kamieniami w bliskich i zamknął ich w domu, aby nie mogli wychodzić na zewnątrz. ego żona Lakshmi Devi poprosiła o pomoc sąsiadów, jednak zanim bliscy Bali Krishny wyszli z domu, było już za późno. Mężczyzna powiesił się na drzewie.

W rozmowie z lokalnymi mediami syn 50-latka Bala Murali przyznał, że jego ojciec od jakiegoś czasu oglądał filmiki i czytał wiadomości na temat epidemii koronawirusa. śledzenie medialnych doniesień na temat kolejnych zakażeń miało stać się niemal jego obsesją. Mężczyzna by do tego stopnia przekonany, że zakaził się koronawirusem, że nie uwierzył nawet w diagnozę lekarską. - Próbowaliśmy go uspokoić, przekonać, że nie zachorował na śmiertelną chorobę. Nie przyjmował tego do wiadomości, powtarzał jak mantrę, że musi zrobić wszystko, aby nas ochronić - powiedzieli krewni Bali Krishny.

Ponad 1100 ofiar śmiertelnych

Z najnowszych danych, które opublikowało CNN wynika, że w Chinach kontynentalnych z powodu ncov-2019 zmarło 1113 osób oraz dwie osoby w Hongkongu i na Filipinach. W Państwie Środka zarażonych jest ponad 44 tys. ludzi, a poza Chinami kontynentalnymi – 518. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia przekazała także pozytywne wieści. Dzięki wysiłkom lekarzy udało się wyleczyć w sumie 4740 pacjentów. Ich stan był na tyle dobry, że zostali wypisani ze szpitala.

Koronawirus z Wuhan stał się w przeciągu zaledwie kilku dni prawdziwym postrachem mieszkańców wszystkich regionów świata. Jak donosi CNN, dotychczas potwierdzono przypadki zachorowań w 27 krajach. Zakażenie koronawirusem może powodować objawy typowe dla grypy. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na przypadki, kiedy z nagła pojawia się gorączka, katar, kaszel, ogólne osłabienie organizmu, bóle głowy i mięśni oraz pewnego rodzaju rozbicie. Jednak chińska agencja informacyjna Xinhua przekazała wieści od tamtejszych specjalistów w zakresie medycyny, że pierwszymi objawami obecności koronawirusa w organizmie mogą być również problemy po stronie układu pokarmowego, a zatem kłopoty z trawieniem. Wirus może również negatywnie wpływać na narząd wzroku.

