Zmuszanie do prostytucji i gigantyczne wyłudzenia. 60-latek grasował na uczelni córki

Z informacji, do których dotarło BBC wynika, że Ray pojawił się na uniwersytecie, na którym studiowała jego córka w 2010 roku, krótko po zwolnieniu z więzienia. Córka miała znajomym przedstawić swojego ojca jako „gawędziarza”, który został niesprawiedliwie osadzony. Mężczyzna przeprowadził się do akademika, gdzie jak twierdzą prokuratorzy, rozpoczął sesje „terapeutyczne”.

Podczas sesji mężczyzna miał zbierać informacje dotyczące intymnych szczegółów życia prywatnego studentów i ich ewentualnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Z biegiem czasu udało mu się zrazić kilku z nich do ich rodziców, czy przekonać do przeprowadzki. Swoje ofiary starał się wprawić w poczucie, że „potrzebują jego pomocy”.

Zmuszanie do prostytucji i gigantyczne wyłudzenia

Z ustaleń śledczych wynika, że po zdobyciu zaufania u ofiar, Ray zmieniał się nie do poznania. Oskarżał swoje ofiary o próbę otrucia lub zniszczenia jego mienia. Miał również stosować przemoc fizyczną. W jednym z przypadków Ray oskarżył pewnego mężczyznę o uszkodzenie własności. Groził mu nożem, zmuszając aby złożył fałszywe zeznania i przyznał się do czynów, których nie popełnił. Kolejnym krokiem w planie Raya było wyłudzanie pieniędzy. BBC podaje, że mężczyzna dostał ponad 500 tys. dolarów od kobiety, którą m.in. zmuszał do prostytucji. Łącznie oskarżony miał się wzbogacić o milion dolarów. Lawrence Ray nie przyznaje się do winy. Przekonuje, że zarzuty to efekt spisku przeciwko niemu.

Czytaj także:

Śląski pedofil zatrzymany. Od lat miał gwałcić córki swojej partnerki