Zobaczcie, co potrafi ten pies. Jego umiejętności akrobatyczne robią wrażenie

O Blodgettcie stało się głośno w ubiegłym miesiącu. To właśnie wtedy Colorado State University udostępnił nagrania, na których widać zdolności akrobatyczne zwierzęcia, które skacze z filaru na filar, utrzymując równowagę. „Parkour” Blodgetta, a także inne przygody psa, można oglądać na Instagramie. Krammer adoptował Blodgetta jako szczeniaka w 2012 roku. Od tej pory są nierozłączni. Początkowo mieszkali w Fort Collins, ale przeprowadzili się do Denver. Mężczyzna przekazał, że nigdy nie spodziewał się, że jego pies stanie się sławny, ale postanowił założyć mu konto na Instagramie po namowach znajomych.

„Sam zaczął to robić”



Krammer wyjaśnił także, w jaki sposób rozpoczęła się przygoda Blodgetta z ekstremalnymi ewolucjami. Zwierzę wykazywało się ogromną ciekawością świata i eksplorowało napotkane place zabaw, wykonując na nich niezwykłe kombinacje. – Sam zaczął to robić, więc zacząłem go nagradzać – powiedział. Krammer zaczął trenować Blodgetta w poruszaniu się między przeszkodami i używać poleceń, aby pies wiedział, kiedy ma się zatrzymać, skoczyć, czy uchylić. To są ważne komendy, które przydają się także podczas wycieczek górskich. – Kiedy jesteśmy w górach, nigdy nie muszę się martwić, czy sobie z czymś poradzi – powiedział Krammer.

Czytaj także:

Wyskoczył z siostrą przez okno płonącego domu, wrócił po psa. 5-latek został bohaterem