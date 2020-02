Nauczycielka wykonywała taniec erotyczny dla uczniów podstawówki. „Skrzyżowała nogi i pocałowała go”

Oskarżona kobieta była nauczycielką zatrudnioną na zastępstwo w szkole podstawowej. Według relacji Laury Glover, której 10-letnia córka była w klasie kobiety, nauczycielka nie tylko sama zachowywała się nieodpowiednio ale też zmuszała do tego swoich uczniów. – Złapała moją córkę pod pachy, ustawiła pozostałe dzieci w rzędzie i kazała im wskazać palcem na piersi, sutki. Całowała je też po twarzach – opowiadała kobieta w rozmowie z FOX45.

Matka jednego z chłopców z klasy Sandra Zook w rozmowie z „Baltimore Sun” poinformowała z kolei, że nauczycielka „trzymała ręce jej syna nad jego głową, usiadła na krześle, przyciągnęła do siebie, skrzyżowała nogi i pocałowała go dwukrotnie w policzek” .

Oficer Jennifer Peach, rzeczniczka policji hrabstwa Baltimore potwierdziła, że śledczy zajmują się zbadaniem tej sprawy. – Jeden z rodziców złożył raport o nadużyciach wobec dzieci. Ale jak dotąd nie zostały wniesione żadne zarzuty karne – poinformowała.

Brandon Oland, rzecznik Baltimore County Public Schools przekazał, że sprawa trafiła na policję we wtorek, czyli dokładnie w dzień, w którym miało dojść do incydentu z „tańcem erotycznym” . Nauczycielka od razu została zwolniona. – Nie będziemy tolerować niewłaściwych zachowań personelu. W toku jest postępowanie. Wciąż zbieramy informacje na temat nauczycielki, o której jest mowa, jednak możemy przekazać, że to pierwsze tego typu oskarżenia w jej kierunku – poinformował.

Czytaj także:

Ktoś wrzucił psa do rowu wypełnionego smołą. Cudem go uratowano, tak wygląda teraz