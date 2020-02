Kobieta miała epizod psychotyczny, zamknięto ją w areszcie, gdzie zmarła. Dramatyczne wideo

Dramatyczne wideo pokazał kanał CBS w programie „This Morning” . Do zdarzenia doszło po tym, jak mąż Damaris Rodriguez zadzwonił pod 911 informując, że jego żona ma epizod psychotyczny, dwukrotnie go spoliczkowała i potrzebuje pomocy. Zamiast służb ratunkowych na miejscu zjawiła się policja i zabrała matkę pięciorga dzieci do więzienia w stanie Waszyngton, znanego jako „SCORE” .

Na początku nagrania udostępnionego przez CBS widać, jak trójka policjantów wnosi kobietę do pustego pomieszczenia. Później sceny stają się coraz to bardziej dramatyczne. Widać, że Rodriguez boi się, jest naga i ma halucynacje. W pewnym momencie rozebrana pełza po podłodze, wali w drzwi i wymiotuje. Kobietę znaleziono martwą w celi po około czterech dniach od zamknięcia jej tam.

– Moja matka nigdy wcześniej nie była aresztowana – mówi Jose Marte, najstarszy syn kobiety. Przyznaje, że u Rodriguez zdiagnozowano w przeszłości zaburzenia psychiczne.

Prawnik kobiety, Nate Bingham twierdzi, że personel nie mógł porozumieć się z kobietą, ponieważ miała ona bardzo ciężki epizod psychotyczny. Rodzina Rodriguez jest jednak przekonana, że bezpośrednią przyczyną jej śmierci było „łatwo diagnozowana i uleczalna kwasica ketonowa” . Ponadto dokumenty kobiety miały wskazywać jasno na to, że leczy się ona z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej.

Jose Marte zaznacza, że pozew ma przynieść rodzinie jakąś formę ulgi i poczucie sprawiedliwości wobec tego co się stało. Syn kobiety dodaje też, że chce „rzucić światło na tego rodzaju sytuacje, które są na porządku dziennym w więzieniach” .

