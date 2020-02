Jest pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa w Europie

Buzyn podała, że mężczyzna miał 80 lat i był hospitalizowany od kilku tygodni w szpitalu Bichat w Paryżu. Minister przekazała, że została poinformowana o śmierci mężczyzny w późnych godzinach nocnych. – Od kilku dni jego stan określano jako krytyczny po tym, jak gwałtownie się pogorszył – dodała.

Z najnowszych danych wynika, że na koronawirusa, który swój początek miał w Wuhan w Chinach, choruje już 67 tys. ludzi. W wyniku choroby zmarło 1500 osób – większość w Chinach kontynentalnych. W Pekinie zarządzono obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla wszystkich podróżnych wracających do miasta. Globalny zasięg koronawirusa to już 28 krajów – poza Chinami, najwięcej przypadków odnotowano w Japonii. W tym kraju doszło do jednej śmierci spowodowanej koronawirusem, a w sumie zarażonych jest na tę chwilę 325 osób, z których 286 znajduje się na statku wycieczkowym Diamond Princess w pobliżu portu w Jokohamie. W piątek odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa w Afryce – w Egipcie chory jest jeden pacjent.

