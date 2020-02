Kolejne przypadki koronawirusa na Diamond Princess. Chorych jest już 356 osób

U kolejnych 70 osób na pokładzie statku wycieczkowego Diamond Princess, zadokowanego w Jokohamie, wykryto koronawirsa – podało japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej. To podnosi całkowitą liczbę zarażonych na statku ludzi do 356, a ogółem w Japonii do 407.

Dzień po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone decyzji o ewakuacji Amerykanów ze statku wycieczkowego Diamond Princess, kanadyjski rząd podąża za tym przykładem, wynajmując samolot do przetransportowania swoich obywateli. „Decyzja ta została podjęta z powodu nadzwyczajnych okoliczności, z jakimi borykają się pasażerowie Diamond Princess oraz zmniejszenia obciążenia japońskiego systemu opieki zdrowotnej” – podało w oświadczeniu ministerstwo spraw zagranicznych Kanady. Wiadomo, że samolot zabierze obywateli do Canadian Dorces Base Trenton, a następnie do NAV Canada Training Institute w Kornwalii w Ontario, gdzie będą musieli przejść kolejną 14-dniową kwarantannę, podobnie jak Amerykanie. Wszyscy pozostali pasażerowie statku, którzy zostaną na pokładzie, 18 lutego rozpoczną testy pod kątem obecności koronawirusa i otrzymają po trzech dniach swoje wyniki. Planowo ludzie mają zacząć opuszczać Diamond Princess 21 lutego. Rząd Hongkongu zorganizował lot czarterowy, aby zabrać swoich mieszkańców bezpłatnie do domu, gdy zostaną oni wypuszczeni ze statku Diamond Princess. Na pokładzie znajduje się około 330 mieszkańców Hongkongu. Czytaj także:

