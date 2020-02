Pies przyniósł do domu małe zwierzę. W ten sposób uratował życie niedźwiadkowi

Właściciele psa z hrabstwa Washington nie kryli zaskoczenia, gdy ich pupil przyniósł w pysku małego szczeniaka. Maleństwo ważyło tylko 540 gram i było bardo odwodnione. Zostało przetransportowane do Wildlife Center w Wirginii. Okazało się, że był to niedźwiadek, który przyszedł na świat zaledwie 3 tygodnie wcześniej. Zespół rehabilitacyjny umieścił zwierzątko w inkubatorze. Przygotowano także specjalny harmonogram karmienia, zaspokoić jego potrzeby żywieniowe. Obecnie maluch waży niewiele więcej niż bochenek chleba, ale gdy podrośnie, jego waga może wzrosnąć do 250 kg. Aktualnie przebywa z inną niedźwiedzicą, która niedawno urodziła małe. – Bardzo szybko znalezione zwierzę zostało zaakceptowane. To fascynujące, że zwierzęta mają tak duży instynkt opiekuńczy – przyznała jedna z wolontariuszek, która opiekowała się małym niedźwiedziem.

– Często zdarza się, że przyjmujemy dzikie zwierzęta, które zostały „zabrane” przez zwierzęta domowe. W wielu przypadkach są one ranne. Każdego roku w naszym szpitalu leczymy ponad 3000 dzikich zwierząt. Niektóre nie byłyby sobie w stanie poradzić bez naszej pomocy. Tak było w przypadku tego niedźwiadka. Miał wiele szczęścia, że został znaleziony przez psa – podkreśliła Amanda Nicholson, dyrektorka organizacji Wildlife Center.

