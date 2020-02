Pies i gołąb – międzygatunkowi przyjaciele. Ich wspólne zdjęcia są komiczne

The Mia Foundation to organizacja non-profit, której celem działania jest zapewnienie zwierzętom z wadami wrodzonymi w całych Stanach Zjednoczonych, szansy na walkę. Gołąb Herman trafił do fundacji kilka lat temu po tym, jak znaleziono go nieruchomego w salonie samochodowym. Z pomocą osoby odpowiedzialnej w organizacji za rehabilitację dzikich zwierząt, ptak odzyskał siły, jednak już nigdy nie odzyskał zdolności latania. Prawdopodobnie ptak cierpiał na Wirus Zachodniego Nilu lub doszło do uszkodzenia mózgu w wyniku urazu. Mimo, że gołąb nie lata, jest regularnie zabierany na zewnątrz. Na jednym z takich spacerów poznał 8-tygodniowego pieska chihuahua o imieniu Lundy.

Lundy trafiła do fundacji, gdy miała zaledwie 4 tygodnie. Psa oddał jeden z hodowców z Południowej Karoliny. Maleńki piesek miał problemy z chodzeniem, a mężczyzna nie był zdolny do opieki nad nim.

Lundy i Herman od razu przypadli sobie do gustu. – Sposób, w jaki się komunikowali był niesamowicie słodki – mówi Sue Rogers, założycielka fundacji. Jak dodaje, nie jest już pewna, czy Herman to „on” , po tym, jak zobaczyła matczyne zachowanie ptaka. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak wygląda ta wyjątkowa przyjaźń.

