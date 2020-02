Ten pies wygląda jak lew albo yeti. Oto uroczy mastif tybetański

Mastify tybetańskie to jedne z największych ras psów na świecie. Są zaliczane do grupy molosów w typie górskim. Od stuleci strzegły stad w Himalajach i są uważana za przodków wszystkich molosowatych. Zwierzęta te są bardzo niezależne i samodzielne, a jednocześnie niezwykle szybko przywiązują się do swoich opiekunów. Mastify dobrze czują się w towarzystwie ludzi. Rasa ta wymaga jednak porządnego szkolenia - ze względu na spore rozmiary i złożony charakter źle socjalizowane psy mogą stać się agresywne. Potrzebują także dużo ruchu, zabawy i uwagi - znudzone mastify potrafią wyrządzić w domach spore szkody. Rasa ta jest stosunkowo zdrowa i odporna na choroby, jeśli pojawią się jakiekolwiek jednostki chorobowe - zazwyczaj są to dysplazja biodrowa i łokciowa czy choroby oczu.

Mastify zwracają uwagę swoimi rozmiarami - dorosłe psy ważą zazwyczaj 45-70 kg, a suczki 35-55 kg, w kłębie psy osiągają minimum 66 cm a suki 61 cm. Przedstawicielem tej rasy jest m.in. Bailey. Czworonóg ma również swój profil na Instagramie, który regularnie śledzi ponad 50 tysięcy internautów. Co ciekawe, został również wybrany maskotką imprezy sportowej SnoShark organizowanej nad jeziorem Tahoe, które leży na granicy stanów Kalifornia i Nevada. Internauci twierdzą, że Bailey przypomina z wyglądu lwa lub yeti.

