Wzruszający post właściciela adoptowanej suczki. „Jest moją rodziną na dobre i złe”

Sprowadzenie zwierzaka do domu to wielka odpowiedzialność. Bez względu na to, czy decydujemy się na zakup psa bądź kota czy jego adopcję. Profesjonalny baseballista Austin Conway za pośrednictwem Facebooka postanowił zwrócić uwagę na problemy, które wiążą się z opieką nad czworonogiem. Sportowiec tłumaczył, że chce w ten sposób zapobiec porzucaniu zwierząt. Obawy Austina są zdecydowanie zrozumiałe. Według Amerykańskiego Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt około 3,3 miliona psów każdego roku trafia do schronisk w całym kraju. – Kiedy decydujemy się na posiadanie zwierzęcia, musimy pamiętać o bardzo wielu rzeczach. Na przykładzie mojej ukochanej Stelli chcę podkreślić, jak wygląda codzienność z psem – wyjaśnił.

– Właściwie nie planowałem wybierać psa tego dnia, kiedy poszedłem do schroniska. Trafiłem na informację, że do schroniska trafił uroczy owczarek niemiecki, a ja kocham tą radę od dziecka. Kiedy zobaczyłem Stellę zrozumiałem, że muszę ją adoptować – opowiedział Conway. Baseballista zapewnił, że była to najlepsza decyzja w jego życiu.

„Często miałem problem ze znalezieniem mieszkania, bo właściciele nie zgadzali się na obecnosć psa. Wielokrotnie musiałem płacić znacznie wyższy czynsz, bo chciałem mieszkać ze Stellą. Jej sierść znajduje się na wszystkich sprzętach domowych i moim ubraniu. Muszę znacznie częściej sprzątać. Muszę wstawać o 6 rano, aby z nią wyjść na spacer. Budzi mnie często wskakując do mojego łóżka i nie mogę potem już usnąć. Uwielbia zabierać mi jedzenie ze stołu. Planując jakikolwiek wyjazd muszę brać pod uwagę to, aby zapewnić jej opiekę, gdy nie możemy wyjechać razem. Muszę pamiętać, aby zawsze mieć dla niej świeżą karmę i czas na zabawę. Mimo tego wszystkiego jest moim najukochańszym czworonogiem i nie wyobrażam sobie bez niej życia. Będzie ze mną zawsze, bez względu na to, gdzie będę mieszkał, ile będę miał dzieci i jak bardzo życie da mi w kość. Ona jest członkiem mojej rodziny. A jeśli nie potrafisz w taki sposób spojrzeć na psa czy kota, to zastanów się poważnie nad jego posiadaniem” – podkreślił.

