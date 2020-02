Huczna impreza, tort i prezenty. Tak urodziny świętował 13-letni pies

Bailey obchodził na początku lutego 13. urodziny. Na tę okazję właściciele czworonoga postanowili przygotować coś szczególnego. Złączyli siły i zorganizowali huczne przyjęcie niespodziankę. Zdjęciami i filmami z uroczystości podzieliła się z internautami Katie D’Souza.

Goście, którzy przybyli na urodziny odśpiewali „Happy Birthday”. Nie mogło oczywiście zabraknąć tortu, a zdmuchnąć zapalone świeczki pomogła psu jego właścicielka. Nie obyło się także bez prezentów. Trzeba przyznać, że pies na opublikowanym nagraniu wygląda na podekscytowanego. Niecierpliwie kręci się na krześle, spoglądając na swoich właścicieli.

„Kocham to! Świętuję urodziny mojej suczki co roku. Kupuję jej wtedy zabawkę”, „Teraz czuję się, jak zły »tatuś«. Nie śpiewamy naszemu psu piosenek urodzinowych, ale dostaje prezenty”, „Celebrowałem urodziny mojego psa przez 19 lat, zanim odszedł” – komentują internauci. „Jesteście wspaniali”, „Ma z wami dobrze”, „Przepiękne” – dodawali kolejni użytkownicy mediów społecznościowych. A co Wy myślicie – przesada czy wyjątkowa więź?

