Papież Franciszek zaskoczony przez wiernego. „Pocałunek trwał kilka sekund”

Podczas audiencji generalnej, która co środę odbywa się w Watykanie, papież Franciszek zwrócił się do polskich pielgrzymów. – Drodzy bracia i siostry, cichość, o której mówimy dzisiaj, może zapanować w sercu i przezwyciężyć gniew, ocalić przyjaźnie i odbudować relacje wystawione na próbę przez ambicje i ducha rywalizacji. Pamiętajcie zawsze o zaproszeniu Pana Jezusa: uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – powiedział Ojciec Święty do polskich pielgrzymów.

W trakcie audiencji doszło do nietypowego zdarzenia. Gdy papież podszedł do wiernych, aby sie z nimi przywitać, siedzący w pierwszym rzędzie mężczyzna ubrany w niebieską bluzę wstał i powiedział do Ojca Świętego kilka słów. Chwilę później ucałował Franciszka w czoło. Jak podaje The Guardian, pocałunek trwał kilka sekund, a uczestnik audiencji przyciskał do czoła papieża nie tylko usta, ale i nos. Według dziennikarzy Ojciec Święty w odpowiedzi uśmiechnął się i pozdrowił mężczyznę.

