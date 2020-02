Ten pies wygląda jak Robert Plant. Uwagę zwraca jego nietypowa „fryzura”

Rebecca Munday i jej pies Finley mieszkają w Gloucester w południowo-zachodniej Anglii. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie nietypowa fryzura psa. – Finley ma teraz 3 lata. Od jakiegoś czasu zauważyłam, że gdy wychodzimy na spacer, wiele osób zwraca uwagę na fryzurę Finley'a. Komplementują mojego pupila. Niektórzy twierdzą nawet, że wygląda jak gwiazda rocka i przypomina Roberta Planta, muzyka zespołu Led Zeppelin – podkreśliła 21-latka.

Rebecca Munday wyjaśniła, że gdy Finely był mniejszy, regularnie chodziła z nim do psiego fryzjera, na przycinanie fryzury. – Potem jednak zdałam sobie sprawę z tego, że to właśnie ona czyni go tak wyjątkowym. Dzięki niej mój pies wyróżnia się spośród innych zwierząt – dodała. Finley'a można podziwiać nie tylko podczas spacerów w parku, ale również w mediach społecznościowych. 21-latka założyła mu profil na Instagramie, który śledzi ponad 12,5 tys. obserwatorów.

– Finley jest bardzo energiczny, dlatego czasami zrobienie mu dobrego zdjęcia graniczy z cudem. Udało nam się jednak wypracować pewne techniki, dzięk którym pies grzecznie pozuje do fotografii – podkreśliła Rebecca Munday. Właścicielka Finley'a przyznała również, że to dzięki czworonogowi poznała swojego narzeczonego, 22-letniego Ollie Bracey'a.

Czytaj także:

Hulk to największy pitbull na świecie. Jego zdjęcia są szokujące