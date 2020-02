Labradoodle Dolce podbija serca miłośników psów. Jest także gwiazdą Instagrama

Historia psa rasy labradoodle rozpoczęła się w 1989 roku w Australii. Był on odpowiedzią na zapotrzebowanie na psa przyjaznego alergikom. Wally Conron, który pracował wówczas w australijskim ośrodku szkolenia psów-przewodników postanowił skrzyżować labradora oraz pudla. Zwierzątko miało stać się przewodnikiem niewidomej kobiety, której mąż był uczulony na psią sierść. W wyniku eksperymentu Conroya na świat przyszły trzy szczeniaki. Jeden trafił do wspomnianej wcześniej kobiety, a dwoma pozostałymi zainteresował się ośrodek, w którym pracował mężczyzna. Jak przyznał w rozmowie z ABC, była to najgorsza decyzja w jego życiu.

Urocze labradoodle szybko stały się niezwykle popularne. Czworonogi mają atletyczne ciało i nieliniejącą sierść. Zazwyczaj mają duże, okrągłe oczy, opadające uszy i duży nos, przypominający kwadrat. Są przyjacielskie, rodzinne i posłuszne. Nie mają tendencji do szczekania czy agresji, są bardzo delikatne w podejściu zarówno do dzieci jak i do innych zwierząt. W 99 proc. nie wywołują reakcji alergicznych. Problem polega jednak na tym, że psy tej rasy odziedziczyły genetyczne problemy swoich przodków takie jak skłonności do chorób oczu czy dysplazję.

Jednym z najbardziej popularnych psów tej rasy na Instagramie jest Dolce, którego obserwuje ponad 35 tysięcy internautów z całego świata. Dolce mieszka ze swoją panią w Nowym Jorku i ma obecnie 3,5 roku. Jest ogromnym miłośnikiem warzyw i arbuzów. Uwielbia także spacery po Greenpointcie.

