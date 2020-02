Fala wsparcia dla nękanego 9-latka. Hugh Jackman zyskał przyjaciela, ruszyła zbiórka

Quaden Bayles cierpi na achondroplazję, czyli karłowatość. Choroba wpływa na wygląd chłopca, który nie rozwija się tak jak jego rówieśnicy. Matka dziecka opublikowała w sieci wstrząsające nagranie, na którym pokazuje, jakie skutki niesie za sobą prześladowanie. Na trwającym ponad 6 minut filmie widać zapłakanego chłopca, który żali się matce, że kolega ze szkoły wyśmiewał jego niski wzrost. – Chciałbym móc dźgnąć się w serce – powiedział przez łzy 9-latek. – Chciałbym, żeby ktoś mnie zabił – dodał.

Matka chłopca Yarraka zdecydowała się udostępnić wideo, ponieważ chciała zwiększyć świadomość ludzi dotyczącą problemu prześladowania. Z drugiej strony liczyła na odzew ze strony rodziców, których dzieci zmagają się z podobnymi problemami i porady, jak sobie z nimi radzić. – Chcę, żeby ludzie wiedzieli, że taki jest efekt zastraszania – powiedziała. – Wystarczy jedna chwila i zastanawiasz się, dlaczego dzieci się zabijają – dodała. – Chcę, żeby ludzie wiedzieli, jak bardzo szkodzi nam ta sytuacja jako rodzinie – kontynuowała wyraźnie poruszona kobieta. Matka 9-latka zaznaczyła również, że niezmiernie ważna jest rola szkoły. Dodała, że ma nadzieję, że placówki edukacyjne będą już od najmłodszych lat uczyły dzieci szacunku do osób, które zmagają się z niepełnosprawnościami.

Nagranie 9-latka, który mówi, że chce umrzeć, wstrząsnęło internautami. Anonimowi użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli masowo publikować posty z hasztagiem #WeStandWithQuaden, wyrażając wsparcie chłopcu. Do akcji włączyły się także znane osoby ze świata kina i sportu. „Masz we mnie przyjaciela” – napisał aktor Hugh Jackman. Komik Brad Williams rozpoczął zbiórkę dla chłopca za pośrednictwem platformy GoFundMe. Tłumaczył, że chce, aby 9-latek mógł odwiedzić Disneyland. Do chwili publikacji tekstu zebrano prawie 300 tys. dolarów.

