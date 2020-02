Koronawirus atakuje w Iranie. Niespotykana skala potwierdzonych przypadków

Iran potwierdził 13 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa, co zwiększyło liczbę zarażonych w kraju do 18. Z powodu covid-19 cztery osoby zmarły. – Na podstawie istniejących raportów można stwierdzić, że rozprzestrzenianie się koronawirusa rozpoczęło się w mieście Kom i z powodu podróżujących ludzi dotarło teraz do kilku innych miast w kraju – powiedział przedstawiciel ministerstwa zdrowia Minou Mohrez. Siedem nowych przypadków zachorowań na covid-19 zostało zdiagnozowanych w Kom, cztery w Teheranie, dwa w Gilan – przekazał rzecznik ministerstwa zdrowia Kianush Jahanpur.

„To oczywiste, że nowy koronawirus krążył po kraju”

W czwartek 20 lutego urzędnicy związani z sektorem zdrowia Iranu wezwali do tymczasowego zawieszenia organizowania wszelkich „zgromadzeń religijnych w Kom”. – To oczywiste, że nowy koronawirus krążył po kraju – oznajmił Mohrez. Dodał także, że prawdopodobnie przyczyną wystąpienia choroby na terytorium Iranu byli Chińczycy, którzy pracują w mieście Kom, a wcześniej odwiedzili rodzimy kraj. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku zarażenia koronawirusem zmarło ponad 2240 osób, a u ponad 76,7 tys. stwierdzono wystąpienie choroby.

