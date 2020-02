Pies gra w „kółko i krzyżyk” z właścicielką. Nagranie stało się hitem sieci

Właścicielka psa, który wabi się Percy, opublikowała opisywane nagranie na początku lutego. – Teraz twoja kolej – tymi słowami zwróciła się do czworonoga Sarah Shapiro-Ward, a pies posłusznie sięgnął pyszczkiem po element i wrzucił go w wybrane przez siebie miejsce do stojącej konstrukcji. – Dobry chłopak – chwaliła zwierzę właścicielka. – Dobra robota. Ładnie wykonane! Niezły ruch, kolego! – nie ustawała w komplementowaniu czworonoga.

Sarah przyznała jednak, że mimo że pies chętnie gra z nią w odmianę kultowej gry „kółko i krzyżyk”, to nie jest dobry w planowaniu strategii. Lubi w ten sposób spędzać czas, ale jego ruchy nie są przemyślane. „O mój Boże. To jest świetne”, „Genialna partyjka”, „Gdy myślisz, że nic cię już nie zaskoczy i nagle widzisz coś takiego” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. „Taki bystry chłopak i mama!”, „Można się z wami zmierzyć?” – dodawali kolejni.

