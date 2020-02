Koronawirus zatacza coraz szersze kręgi. Dwie ofiary śmiertelne we Włoszech

– Starszy mężczyzna zmarł w północnej części Padwy po zarażeniu koronawirusem, stając się pierwszą ofiarą choroby we Włoszech – powiedział minister zdrowia Roberto Speranza w piątek 21 lutego. Urzędnicy związani z sektorem zdrowia kraju przekazali informacje o 15 nowych przypadkach zachorowań na 2019-nCoV w północnym regionie Lombardii i dwa w regionie Veneto. Po kilku godzinach poinformowano o kolejnym zgonie.

WHO o koronawirusie

– Okno możliwości jest coraz węższe, więc musimy działać szybko, zanim całkowicie się zamknie – powiedział dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tak gorzko przedstawiciel WHO komentował rozwój wydarzeń w związku z niepokojącymi danymi spływającymi z Iranu. W piątek 21 lutego Iran potwierdził 13 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa, co zwiększyło liczbę zarażonych w kraju do 18. Z powodu covid-19 cztery osoby zmarły. – Na podstawie istniejących raportów można stwierdzić, że rozprzestrzenianie się koronawirusa rozpoczęło się w mieście Kom i z powodu podróżujących ludzi dotarło teraz do kilku innych miast w kraju – powiedział przedstawiciel ministerstwa zdrowia Minou Mohrez. Siedem nowych przypadków zachorowań na covid-19 zostało zdiagnozowanych w Kom, cztery w Teheranie, dwa w Gilan – przekazał rzecznik ministerstwa zdrowia Kianush Jahanpur.

