Koronawirus wykryty u włoskiego piłkarza. Odwołano 40 meczów niższych lig

Koronawirus SARS-CoV-2 z niespodziewaną siłą zaatakował we Włoszech, gdzie potwierdzono już co najmniej 20 przypadków zakażenia. Jak informuje portal football-italia.net, w gronie pacjentów znalazł się także włoski piłkarz z zespołu Codogno. Poskutkowało to odwołaniem aż 40 meczów regionalnych lig, a także jednego spotkania w Serie B.

W sobotę 22 lutego przed południem informowaliśmy o pierwszych dwóch przypadkach śmiertelnych koronawirusa we Włoszech. Sytuacja wydaje się być poważniejsza, niż początkowo sądzono. Potwierdzono już co najmniej 20 przypadków zakażenia, co jest najwyższym wynikiem w Europie. Włosi z coraz większym niepokojem starają się przeciwdziałać rozprzestrzenianiu wirusa z Wuhan. Kiedy tylko pojawiły się doniesienia o zakażonym zawodniku z drużyny piłkarskiej w Codogno niedaleko Mediolanu, regionalne władze piłkarskie błyskawicznie zdecydowały się o odwołaniu 40 spotkań amatorskich lig. Przełożono także spotkanie Serie B pomiędzy Ascoli i Cremonese. Wcześniej władze Włoch poinformowały o śmierci 78-letniego mężczyzny, który zmarł po zarażeniu koronawirusem. Kolejny zgon zgłoszono po kilku godzinach. – Starszy mężczyzna zmarł w północnej części Padwy po zarażeniu koronawirusem, stając się pierwszą ofiarą choroby we Włoszech – powiedział minister zdrowia Roberto Speranza w piątek 21 lutego. Urzędnicy związani z sektorem zdrowia kraju ostrzegali o przypadkach zachorowań na 2019-nCoV w północnej części Lombardii i w regionie Veneto. Czytaj także:

