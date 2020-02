Krągłości czy chłopięca sylwetka? Blogerka pokazuje, jak zmieniał się kanon kobiecego piękna

Czarny strój, aparat i program graficzny – tyle wystarczyło, aby powstał niezwykle ciekawy eksperyment, który wykonała Sia Cooper. Blogerka na co dzień zajmuje się tematyką związaną z ćwiczeniami i rodzicielstwem. Tym razem ponad milionowi obserwatorów na Instagramie zaprezentowała, jak zmieniał się kanon piękna na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Na podstawie zestawienia zdjęć widać, w których latach była uznawana za ideał bardziej „chłopięca sylwetka”, a od kiedy zaczęto dostrzegać walory krągłości.

„Jesteś inspiracją”

„Biorąc pod uwagę częste zmiany w urodzie kobiet na przestrzeni dziesięcioleci, nic dziwnego, że wszystkie mamy obsesję na punkcie naszego własnego wyglądu” – zauważyła Sia Cooper. Blogerka zaznaczyła także, że zamiast kierować się obowiązującymi standardami, jedynym sposobem na to, by być prawdziwie szczęśliwym, jest skupienie się na zaakceptowaniu siebie i pokochaniu swojego ciała. „To jest głębokie! Jesteś inspiracją i ustanawiasz nowy standard dla kobiet”, „Może nie zawsze jestem zadowolona z tego, jak wyglądam, ale jestem zdrowa”, „Dziękujemy za to, co robisz” – komentowali internauci. A Wam przypadł do gustu eksperyment Sii?

