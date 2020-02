Była narkomanka chwali się metamorfozą. „Miałam do pokonania dwa demony”

– Gdy dorastałam uwielbiałam kobiety takie jak Paris Hilton i Lindsey Lohan. Uważałam, że są celebrytkami o „doskonałych” ciałach. Nie spałam do późna w nocy, przeglądając strony internetowe. Oglądałam zdjęcia kobiet, które uważałam za piękne, o wiele piękniejsze niż ja. Marzyłam, jakie byłoby moje życie, gdybym schudła – opisała Samantha Gorson. – Moja waga kontrolowała każdy mój ruch, każdą myśl, jaką miałam, każdą decyzję, wszystko. Byłam niepewna i ciągle zawstydzona – wyznała.

„Miałam do pokonania dwa demony”

Samantha miała problemy z zaakceptowaniem tego, jak wygląda. Gdy miała 15 lat zmarł jej ojciec, a ona wpadła w kolejny nałóg. Zaczęła brać narkotyki. – Cały mój świat się walił. Miałam do pokonania dwa demony. Pozwalam im przejąć kontrolę nade mną. Kiedy byłam na haju mój umysł był cichy. Moim głównym zmartwieniem nie było to, jak wyglądam ani w co się mieszczę – powiedziała. Samantha przyznała, że w wieku 22 lat „sięgnęła dna”. – Poszłam na odwyk. Zaczęłam wychodzić na prostą. Byłam czysta, znalazłam przyjaciół, którzy również wracali do życia po walce z uzależnieniem od narkotyków i byłam w końcu szczęśliwa – dodała. Zdjęcia dokumentujące imponującą metamorfozę Samantha publikuje w mediach społecznościowych.

