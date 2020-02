Zapchlone psy w odchodach i z ranami. Ich właściciel stanął przed sądem, drastyczne zdjęcia

Pod koniec stycznia 2020 roku w sądzie rejonowym w Tullamore oskarżony mężczyzna przyznał się do dokonania w sumie 30 przestępstw naruszających Ustawę o zdrowiu i dobrostanie zwierząt. Sędzia Catherine Staines skazała oskarżonego na pięć miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary wynoszącym jeden miesiąc. To jednak nie koniec. Mężczyzna musi zapłacić 5 tys. euro kary i do końca życia nie może prowadzić hodowli na terenie, na którym dochodziło do makabrycznych zdarzeń.

Zwierzęta były zapchlone, miały rany

Przestępstwa polegały na wywoływaniu cierpienia u zwierząt oraz ich zaniedbywaniu, a także braku zagwarantowania odpowiedniej opieki weterynaryjnej. – Wszystkie psy żyły w nędzy. Cały obiekt był brudny. Woda i jedzenie były zanieczyszczone, w wielu przypadkach w karmie znajdowały się robaki -– powiedziała Lisa O’Donovan, inspektor ISPCA. Zwierzęta były zapchlone, niektóre miały rany na ciałach. Na posesji znajdowały się nie tylko psy, ale również konie, drób, świnie i kozy.

Czytaj także:

Rozwścieczony pies zaatakował 5-letnią dziewczynkę. Kilku mężczyzn próbowało odciągnąć zwierzę