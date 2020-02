Nowe dane ws. koronawirusa. Lawinowy wzrost zachorowań we Włoszech i Korei Południowej

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała, że w niedzielę zdiagnozowano 409 nowych przypadków zachorowań na koronawirus i 150 nowych przypadków śmiertelnych. W Chinach kontynentalnych stwierdzono dotychczas ponad 77 150 przypadków zarażenia COVID-19 i 2 582 przypadki śmiertelne. Łączny bilans epidemii na świecie zbliża się do 80 tys. chorych. Poza Chinami z powodu koronawirusa zmarło co najmniej 27 osób. Osiem przypadków śmiertelnych zanotowano w Iranie, 7 w Korei Południowej, 4 w Japonii, 3 we Włoszech.

Zmarło dwóch lekarzy

Jak podaje CNN, wśród niedzielnych ofiar koronawirusa jest dwóch lekarzy, którzy pomagali chorym w prowincji Hubei i Hainan – Huang Wenjun oraz Du Xiansheng. Łącznie śmierć poniosło już co najmniej dziesięciu członków personelu medycznego zaangażowanych w walkę z koronawirusem, w tym dyrektor szpitala w Wuhan.

Korea Południowa walczy z koronawirusem

Lawinowy wzrost zachorowań na koronawirus zgłasza Korea Południowa. Tamtejsze Centrum Kontroli Chorób i Prewencji poinformowało w niedzielę o kolejnych 161 osobach zarażonych i kolejnej zmarłej z powodu COVID-19. Łącznie w kraju zarażone są już co najmniej 763 osoby, zmarło siedem. Jedenastu chorych to żołnierze – ośmiu z piechoty, po jednym z marynarki, sił powietrznych i morskiej jednostki specjalnej.

Ogromny wzrost zachorowań we Włoszech

W ciągu weekendu duży wzrost zachorowań odnotowano we Włoszech, gdzie mowa jest już o ponad 150 zarażonych osobach, głównie na północy kraju. W obawie przed rozwojem epidemii odwołano m.in. obchody karnawałowe w Wenecji i mecze. Polskie władze wydały zalecenia ws. podróży.

