NA ŻYWO: Koronawirus atakuje Włochy i kolejne kraje. Nowe informacje

09:50 GIS o koronawirusie.



– Z dotychczasowych obserwacji wynika, że koronawirus nie jest śmiertelny dla ludzi, którzy nie mają obciążeń immunologicznych, albo związanych z wiekiem czy innymi współistniejącymi chorobami – mówił w wywiadzie dla "Polska Times" Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.



Dla kogo koronawirus nie stanowi śmiertelnego zagrożenia? Szef GIS wyjaśnia 09:21 Koronawirus w Afganistanie.



Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa zanotowano w Afganistanie - podała agencja Reutera.



Jak przekazał minister zdrowia Ferozuddin Feroz, chora osoba znajduje się w prowincji Herat, sąsiadującej z Iranem, gdzie epidemia ma o wiele większą skalę. W rejonie wprowadzono stan wyjątkowy. 08:50 Sekta Shincheonji to epicentrum epidemii koronawirusa w Korei Południowej. Jej przedstawiciel mówi o „polowaniu na czarownice”, bo władze poddają wiernych kwarantannie.



Co najmniej 763 przypadki zarażenia koronawirusem w Korei Południowej i siedem przypadków śmiertelnych COVID-19 - to najnowszy bilans przekazany w poniedziałek przez władze w Seulu. Jak podaje CNN, blisko połowa chorych to osoby związane z grupą religijną Shincheonji. 08:04 Koronawirus w Kuwejcie i Bahrajnie.



Agencja informacyjna KUNA (Kuwait News Agency) w oparciu o informacje z Ministerstwa Zdrowia Kuwejtu poinformowała o trzech pierwszych przypadkach koronawirusa w tym kraju. Są to osoby ewakuowane z irańskiego miasta Meszhed w minionym tygodniu.



COVID-19 zdiagnozowano tez u osoby, która wróciła z Iranu do Bahrajnu. 07:54 Pociągi z Włoch wpuszczone do Austrii.



W niedzielę wieczorem Austria wstrzymała ruch pociągów z Włoch z obawy przed koronawirusem. W poniedziałek poinformowano, że dwoje pasażerów zostało przebadanych, a testy na COVID-19 dały negatywny rezultat. Skład z 300 pasażerami z Wenecji jadącymi do Monachium ruszył w dalszą drogę. 07:28 Korea Południowa walczy z koronawirusem.



Lawinowy wzrost zachorowań na koronawirus zgłasza Korea Południowa. Tamtejsze Centrum Kontroli Chorób i Prewencji poinformowało w niedzielę o kolejnych 161 osobach zarażonych i kolejnej zmarłej z powodu COVID-19. Łącznie w kraju zarażone są już co najmniej 763 osoby, zmarło siedem. Jedenastu chorych to żołnierze – ośmiu z piechoty, po jednym z marynarki, sił powietrznych i morskiej jednostki specjalnej. 07:15 Wycieczki z Izraela nie pojadą do Polski.



Minister edukacji Izraela Rafi Peretz podjął decyzję ws. odwołania wszystkich wycieczek edukacyjnych do Auschwitz – podaje „Times of Israel”. Decyzja miała zapaść bez wcześniejszej konsultacji z innymi urzędnikami, a powodem są obawy przed epidemią koronawirusa COVID-19. W Polsce nie odnotowano dotychczas żadnego przypadku zarażenia.



W ciągu weekendu duży wzrost zachorowań odnotowano we Włoszech, gdzie mowa jest już o ponad 150 zarażonych osobach, głównie na północy kraju. W obawie przed rozwojem epidemii odwołano m.in. obchody karnawałowe w Wenecji i mecze. Polskie władze wydały zalecenia ws. podróży. 06:12 Najnowsze dane z Chin.



Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała, że w niedzielę zdiagnozowano 409 nowych przypadków zachorowań na koronawirus i 150 nowych przypadków śmiertelnych. W Chinach kontynentalnych stwierdzono dotychczas ponad 77 150 przypadków zarażenia COVID-19 i 2 582 przypadki śmiertelne.