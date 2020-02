Włochy. Pięć przypadków śmiertelnych koronawirusa, ponad 200 zarażonych osób

Najnowszy bilans ofiar przekazał Angelo Borrelli, szef Protezione Civile. Według stanu na poniedziałek 24 lutego w południe, we Włoszech odnotowano dotychczas 5 przypadków śmiertelnych koronawirusa, z czego cztery w Lombardii. W poniedziałek zmarli 85-latek w Bergamo i 88-latek z Caselle Lanne. Obaj mężczyźni byli obciążeni innymi chorobami.

Łącznie w kraju chorobę COVID-19 zdiagnozowano u 219 osób, z czego 167 przypadków zarażenia wykryto w Lombardii. Borrelli poinformował, że 91 osób przebywa w izolacji w domach.

„Pacjentka zero”

Jak podaje włoski dziennik „Il Messaggero” , epicentrum choroby to północna część Włoch. Większość pacjentów pochodzi z Lombardii i w ostatnim czasie nie podróżowała do Chin. Zdaniem władz „pacjentką zero” , od której zarażały się inne osoby, mogła być 38-letnia kobieta. Specjalnie w tym celu powołany zespół odtwarza dokładnie jej działania w ciągu ostatnich tygodni, by wytypować możliwie największą ilość osób, z którymi chora miała do czynienia.

Walka z koronawirusem

Władze usiłują zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Odizolowanych zostało jedenaście miasteczek – dziesięć w Lombardii i jedno w Wenecji Euganejskiej (wł. Veneto). W związku z zagrożeniem epidemią odwołane zostały imprezy w ramach słynnego karnawału w Wenecji. Zamknięta jest część atrakcji turystycznych, w tym katedra, muzea, czy słynna La Scala w Mediolanie. Przełożone zostały niektóre spotkania Serie A.

