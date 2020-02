Modelka opublikowała zdjęcie w asymetrycznym stroju. Przypomniano jej akcję sprzed lat

„Wyglądasz niesamowicie”, „Co za ciało”, „Ile trenujesz na siłowni”, „To nie jest legalne, by wyglądać w ten sposób” – takie komentarze pojawiają się pod najnowszym zdjęciem Georgii Gibbs. Modelka siedzi na plaży na białym ręczniku. Ma na sobie czarny, jednoczęściowy kostium kąpielowy z asymetrycznym wycięciem, który podkreśla jej szczupłą figurę.

„Any Body”

Trzeba przyznać, że modelka nie zawsze mogła liczyć jedynie na pozytywne komentarze internautów. W przeszłości anonimowi użytkownicy mediów społecznościowych zarzucili jej, że wyretuszowała zdjęcie, w taki sposób, by wyglądać na nim szczuplej od koleżanki. Georgia Gibbs stwierdziła wówczas, że opinie internautów były krzywdzące. Wraz z przyjaciółką Kate Wasley wzięły udział w kampanii „Any Body”, której celem była walka o to, aby przekonywać, że kobiety, że niezależnie od rozmiaru ubrań, które kupują, są po prostu piękne. – „Any Body” narodziło się tak naprawdę po to, aby przywrócić trochę realności do świata mediów społecznościowych – powiedziała Georgia.

Dzisiaj Georgię Gibbs obserwuje ponad 700 tys. na Instagramie, a grono zachwyconych internautów z dnia na dzień się powiększa.

