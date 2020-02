Koronawirus dotarł do Włoch. Dramatyczna relacja Polki mieszkającej w Lombardii

Anna Janina Kloza, Polka mieszkająca we Włoszech, opowiedziała w mediach społecznościowych, jak zmieniło się jej życie, odkąd w regionie wykryto koronawirusa. Do tej pory we Włoszech z powodu zakażenia zmarło 6 osób.