Whisky to geniusz? Ten pies rozpoznaje 90 nazw zabawek

Whisky rozróżnia: piłki, liny, frisbee i obręcze. To jednak nie wszystko – umie nawet przyporządkowywać nowe zabawki do poszczególnych grup. Jak podaje Daily Mail, kiedy po raz pierwszy naukowcy spotkali Whisky znała nazwy 59 przedmiotów, ale jak widać pies nie osiada na laurach i pogłębia swoją wiedzę. – Na początku trudno było mi uwierzyć, że pies nauczył się nazw tak wielu zabawek, ale po kilku dniach przeprowadzania rygorystycznych testów, musiałam zmienić zdanie – powiedziała Claudia Fugazza z węgierskiego uniwersytetu Eotvos Lorand.

Whisky to geniusz?

Aby przetestować, czy pies faktycznie rozumie nazwy konkretnych przedmiotów, naukowcy podarowali mu nowe zestawy zabawek, wśród których były przedmioty z czterech kategorii: piłka, frisbee, obręcz, lina. Następnie właściciele suczki prosili ją, żeby przyniosła jeden z nich. Okazało się, że zwierzę wybiera właściwie „częściej niż pozwala na to zwykły przypadek”. Co więcej, poprawność dokonywanych przez psa wyborów się poprawiła, gdy pozwolono zwierzęciu spędzić trochę czasu na zabawie. – Sugeruje to, że chociaż Whisky polegała na wizualnych cechach zabawek, doświadczenie funkcji – na przykład, w jaki sposób można się bawić konkretnym przedmiotem – pomogło jej dokonać wyboru – powiedziała dr Fugazza.

