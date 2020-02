Koronawirus. Liczba zarażonych osób przekroczyła 80 tysięcy

Nowe informacje na temat liczby zachorowań przekazała Narodowa Komisja Zdrowia Chin. W poniedziałek z powodu koronawirusa w Chinach kontynentalnych zmarło 71 osób, z czego 68 w prowincji Hubei, epicentrum epidemii. Liczba nowych przypadków w Chinach wzrosła o 508. Łącznie zarażonych wirusem w Państwie Środka jest 77 658 osób, a na całym świecie – co najmniej 80 067. Na początku tygodnia pierwsze przypadki zachorowań potwierdzono w nowych krajach: Kuwejcie, Bahrajnie, Afganistanie i Iraku.

W Korei Południowej, gdzie zanotowano największy wskaźnik zachorowań poza Chinami, w poniedziałek odnotowano 60 nowych przypadków choroby, co spowodowało wzrost łącznej liczby zarażonych do 893 przypadków.

Koronawirus we Włoszech

W poniedziałek liczba przypadków śmiertelnych koronawirusa we Włoszech wzrosła do siedmiu. Zarażonych jest co najmniej 230 osób, a choroba COVID-19 atakuje głównie w północnej części kraju. Chodzi o regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum. Polskie MSZ odradza podróże na te tereny.

Czytaj także:

Koronawirus dotarł do Włoch. Dramatyczna relacja Polki mieszkającej w Lombardii

SMS-y do podróżnych

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polacy wracający do kraju z zagranicy otrzymają specjalne komunikaty SMS-owe związane z profilaktyką przeciwko zakażeniu koronawirusem. – Dla wszystkich Polaków wracających z zagranicy: wakacji, misji dyplomatycznych czy gospodarczych, czy po prostu od znajomych, przygotowaliśmy komunikaty SMS-owe, w których przekażemy odpowiedni zasób informacji, jak należy się zachowywać, jakie objawy mogą świadczyć o tym, że koronawirus wystąpił lub nie i czego należy się wystrzegać – wyjaśnił szef rządu. Premier dodał, że osoby podróżujące do Polski samolotami będą przechodziły dodatkowe badania temperatury.

Czytaj także:

Polacy wracający z zagranicy dostaną SMS-y. O co chodzi?