NA ŻYWO: Koronawirus. Nowe informacje

W związku z rozwojem epidemii COVID-19 w Europie, polskie MSZ wydaje zalecenia dla podróżnych, kontrolowane są osoby wracające z zagranicy. Śledzimy na bieżąco rozwój sytuacji, a najnowsze informacje znaleźć można w naszej relacji.

7:21 Wietnam. Wyzdrowiało 16 osób.



Dobre informacje napływają z Wietnamu. Jak podaje CNN, powołując się na tamtejsze ministerstwo zdrowia, wyzdrowieli wszyscy pacjenci w tym kraju, którzy zarażeni byli koronawirusem. Wśród 16 osób było 3-miesięczne dziecko. Ministerstwo podkreśliło, że od czasu zdiagnozowania 13 lutego 16. chorego, nie zanotowano nowych przypadków koronawirusa. Ponad 1 200 testów dało negatywne rezultaty. 06:57 Koronawirus we Włoszech.



W poniedziałek liczba przypadków śmiertelnych koronawirusa we Włoszech wzrosła do siedmiu. Zarażonych jest co najmniej 230 osób, a choroba COVID-19 atakuje głównie w północnej części kraju.



Chodzi o regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum. Polskie MSZ odradza podróże na te tereny. 06:38 SMS-y do Polaków.



Polacy, którzy wracają z zagranicznych podróży, dostaną wytyczne na temat profilaktyki koronawirusa.



Polacy wracający z zagranicy dostaną SMS-y. O co chodzi? 06:05 71 osób zmarło w Chinach w poniedziałek.



Nowe informacje na temat liczby zachorowań przekazała Narodowa Komisja Zdrowia Chin. W poniedziałek z powodu koronawirusa w Chinach kontynentalnych zmarło 71 osób, z czego 68 w prowincji Hubei, epicentrum epidemii. Liczba nowych przypadków w Chinach wzrosła o 508. Łącznie zarażonych wirusem w Państwie Środka jest 77 658 osób, a na całym świecie – co najmniej 80 067.



Koronawirus. Liczba zarażonych osób przekroczyła 80 tysięcy