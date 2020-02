Włochy. Premier wini szpital ws. epidemii koronawirusa. „Nie przestrzegano procedur”

– System opieki zdrowotnej we Włoszech należy do kompetencji regionalnych i nie jest przygotowany na wypadek sytuacji kryzysowej w kraju. Z tego powodu konieczna jest koordynacja. Jeśli będziemy skoordynowani, będziemy w stanie skutecznie powstrzymać wirusa – mówił w RAI premier Giuseppe Conte. – Mamy dwa ogniska, a powstaniu jednego z nich współwinny jest szpital, który nie przestrzegał procedur – mówił szef rządu. Choć nie doprecyzował, o którą placówkę chodzi, zdaniem mediów to szpital w Codogno w Lombardii na północy Włoch.



Włochy walczą z koronawirusem

We Włoszech do poniedziałku zanotowano 229 przypadków zarażenia koronawirusem. Zmarło siedem osób – byli to pacjenci w podeszłym wieku, często obciążeni innymi chorobami, m.in. onkologicznymi. Władze Włoch podjęły szereg działań, by zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii, która zaatakowała głównie północ kraju.

Czytaj także:

Ostrzeżenie MSZ dla turystów w związku z koronawirusem. Dokąd lepiej nie podróżować?

Odizolowanych zostało jedenaście gmin – dziesięć w Lombardii i jedna w Wenecji Euganejskiej (wł. Veneto). W związku z zagrożeniem epidemią odwołane zostały imprezy w ramach słynnego karnawału w Wenecji. Zamknięta jest część atrakcji turystycznych, w tym katedra, muzea, czy słynna La Scala w Mediolanie. Przełożone zostały niektóre spotkania Serie A.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Koronawirus. Nowe informacje