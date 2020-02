Około tysiąca turystów zamkniętych w hotelu na Teneryfie. Przyczyną koronawirus

We wtorek 25 lutego w mieście Adeje na Teneryfie wdrożono procedury, które mają odizolować gości oraz personel hotelu H10 Costa Adeje Palace. To kompleks, w którym mieści się około tysiąca turystów. Wszystko przez wykrycie u jednego z nich koronawirusa. Zakażonym pacjentem jest lekarz z Lombardii, który razem z żoną spędzał na Teneryfie urlop. Zaraził się najprawdopodobniej jeszcze we Włoszech. Sam poprosił o przeprowadzenie testów, kiedy tylko zaobserwował u siebie pierwsze objawy.

Przed wejściami do kompleksu hotelowego stoją obecnie strażnicy, pilnujący wstępu oraz przede wszystkim wyjścia z terenu H10 Costa Adeje Palace. Zakażony Włoch to dopiero trzeci potwierdzony przypadek koronawirusa w Hiszpanii. Wcześniej obecność SARS-CoV-2 wykryto u Niemca przebywającego na Gomerze i Brytyjczyka na Majorce.

Czytaj także:

Czy Polska jest gotowa na koronawirusa? Rząd uspokaja, a lekarze mają wątpliwościCzytaj także:

Koronawirus uwięził Toma Cruise'a w Wenecji. Prace nad „Mission: Impossible 7” wstrzymaneCzytaj także:

Oto, co dzieje się z ciałem po zarażeniu koronawirusem