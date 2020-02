Hotel współpracuje ze schroniskiem. Te psy znalazły już nowe domy

Marka Hilton jest rozpoznawalna na całym świecie. Teraz jest kojarzona nie tylko z luksusowymi hotelami, ale również obiektem w Missisipi, który współpracuje z jednym z lokalnych schronisk dla zwierząt. Od października 2018 roku goście mają możliwość wzięcia do pokoju psa będącego podopiecznym wolontariuszy. To nie tylko okazja do tego, by radzić sobie z samotnością podczas pobytu w hotelu, ale również by adoptować czworonoga. Portal USA Today przekazał, że co najmniej 33 psy trafiły już do nowych domów. Niewykluczone, że ta liczba będzie wzrastać, ponieważ do schroniska rocznie trafia 8 tys. czworonogów.

Obiekt w Missisipi słynie z wynajmowania apartamentów na dłuższy okres, a niektórzy goście spędzają tam nawet miesiąc. Taki czas oznacza, że część przebywających w hotelu przywiązuje się do towarzyszących im czworonogów i nie wyobraża sobie powrotu do domu bez nich. W tym przypadku adopcja jest znacznie ułatwiona. Zainteresowana osoba musi jedynie wypełnić wniosek i wnieść opłatę wynoszącą 50 dolarów.

Czytaj także:

Whisky to geniusz? Ten pies rozpoznaje 90 nazw zabawek