Dobre wieści z Wietnamu. Chodzi o koronawirusa

Jak podaje agencja Reutera, wszystkie osoby przebywające na terenie Wietnamu, a u których wykryto koronawirusa, zostały już wyleczone. Statystyki dotyczą 16 pacjentów, a ostatni znany przypadek zachorowania odnotowano u 50-latka zarażonego przez córkę, która przyjechała z chińskiego Wuhan. Mężczyzna czuje się już dobrze i powraca do pełni sił. Ministerstwo zdrowia przekazało ponadto, że od 13 lutego nie wykryto nowego przypadku zarażenia koronawirusem. Przypomnijmy, pierwsze przypadki koronawirusa wykryto na terenie Wietnamu 23 stycznia u dwóch obywateli Chin.

Najnowsze dane

Nowe informacje na temat liczby zachorowań przekazała Narodowa Komisja Zdrowia Chin. W poniedziałek z powodu koronawirusa w Chinach kontynentalnych zmarło 71 osób, z czego 68 w prowincji Hubei, epicentrum epidemii. Liczba nowych przypadków w Chinach wzrosła o 508. Łącznie zarażonych wirusem w Państwie Środka jest 77 658 osób, a na całym świecie – co najmniej 80 067.

W poniedziałek liczba przypadków śmiertelnych koronawirusa we Włoszech wzrosła do siedmiu. Zarażonych jest co najmniej 230 osób, a choroba COVID-19 atakuje głównie w północnej części kraju. Chodzi o regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum.

