Żydzi przedstawieni jako insekty podczas korowodu. Inni przebrali się za Chińczyków z koronawirusem

– To karnawał, nie obchodzi nas to, po prostu chcemy się dobrze bawić – powiedział 24-letni Peter, który wziął udział w niedzielnej paradzie. Jak podaje „Politico”, mężczyzna podczas karnawałowego pochodu miał na sobie „strój robaka”, kapelusz i przyczepione pejsy charakterystyczne dla ortodoksyjnych Żydów. „Ciągnące się od pewnego czasu kontrowersje doprowadziły do powstania nowej linii podziału między flamandzkimi nacjonalistami a Francuzami – i to w czasie, kiedy belgijscy politycy spędzili dziewięć bezowocnych miesięcy próbując stworzyć rząd federalny, a poparcie dla skrajnej prawicy we Flandrii rosło” – piszą dziennikarze „Politico”.

„Domagają się wolności słowa”

Francuskojęzyczna premier Belgii Sophie Wilmes, której matka jest Żydówką, oceniła, że wydarzenie w Aalst niszczy „wartości i reputację” całego kraju. „Ale miasto, które leży 30 km na północny zachód od Brukseli, i jego flamandzki burmistrz, przedstawiciel prawicowego Nowego Sojuszu Flamandzkiego (N-VA) domagają się wolności słowa i prawa do wyśmiewania wszystkich” – podają dziennikarze „Politico”. „Jedenastu mężczyzn przebranych za chasydów z przyczepionymi korpusami i nogami mrówek pchało platformę z makietą jerozolimskiej Ściany Płaczu” – czytamy dalej. Co więcej, część uczestników pochodu pomalowało twarze na żółto, wcielając się w Chińczyków zarażonych koronawirusem.

