NA ŻYWO: Najnowsze informacje o koronawirusie z 26 lutego

10:16 Air China lata do Warszawy.



Choć PLL LOT już 31 stycznia w obawie o bezpieczeństwo załogi i pasażerów w obliczu narastającej epidemii koronawirusa podjęły decyzję o zawieszeniu lotów z i do Chin, to podróżni z Państwa Środka wciąż przybywają do Polski. Przez cały czas połączenia realizuje Air China.



LOT nie lata z Chin. Ale podróżni z Pekinu wciąż lądują w Warszawie 09:38 Epidemia dotrze do Polski - twierdzi ekspert.



Epidemia wywołana w Chinach przez koronawirusa SARS-CoV-2 nie zatrzyma się na obecnym etapie i na pewno dotrze do naszego kraju – powiedziała w wtorek w Warszawie dr Aneta Afelt z UW. Dodała jednak, że epidemia ta nie jest czymś nadzwyczajnym.



Ekspert: Epidemia koronawirusa nie osiągnęła apogeum i dotrze do Polski 09:02 Afera w Tajwanie.



Tajwańscy celnicy nie pozwolili dwójce Polaków na wywóz z kraju przekraczającej limit liczby maseczek na twarz. Podróżni mogli poczekać na lot do Szanghaju w strefie tranzytowej, jednak zdecydowali się na szybszą opcję, przez co podlegali ograniczeniom tranzytowym.



Koronawirus. Polacy próbowali wywieźć z Tajwanu 3946 maseczek ochronnych 08:25 Łódź. Część studentów zwolniona z zajęć.



Władze Uniwersytetu Łódzkiego zadecydowały, że studenci wracający z ferii z jednego z krajów, gdzie występuje koronowirus SARS-CoV-2, mogą bez konsekwencji opuścić dwa tygodnie zajęć. Apelują też, aby zwracali oni szczególną uwagę na stan zdrowia.



Łódź. Studenci powracający z zagranicy są zwolnieni z zajęć 07:40 Włochy. Co najmniej 325 przypadków koronawirusa.



Jak podaje w środę dziennik "Il Messaggero", liczba zarażonych koronawirusem we Włoszech to obecnie co najmniej 325 osób. Z powodu COVID-19 zmarło w tym kraju dotychczas 11 osób. W większości przypadków byli to pacjenci w podeszłym wieku, obciążeni innymi schorzeniami, w tym chorobami onkologicznymi.



Dotychczas przypadki zachorowań zanotowano w dziewięciu regionach Włoch, z czego najwięcej w północnej części kraju. W Lombardii chorych jest około 240 osób, w Wenecji Euganejskiej - 45, Emilii-Romanii - 26. Pozostałe rejony, gdzie pojawiły się pojedyncze przypadki koronawirusa, to: Piemont, Lacjum, Sycylia, Toskania, Liguria i Południowy Tyrol. 07:25 Chiny. Niemal 30 tys. osób wyleczonych.



Z najnowszych danych chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia wynika, że w tym kraju z koronawirusa wyleczonych zostało już 29 745 pacjentów. Zmarło – 2 715. 06:59 Chiny. Tylko pięć nowych przypadków poza Hubei.



W środę 26 lutego Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała, że poprzedniego dnia zanotowano 406 nowych przypadków, spośród których tylko 5 wykrytych zostało poza prowincją Hubei, światowym epicentrum epidemii koronawirusa. Łączny bilans zarażonych w Chinach kontynentalnych wzrósł do 78 064 przypadków. Na całym świecie zarażonych jest co najmniej 80 970 pacjentów.



We wtorek w Chinach z powodu koronawirua zmarły kolejne 52 osoby, wszystkie w prowincji Hubei. Bilans śmiertelny w Chinach to 2 715 osób, a na świecie - 2 763. 06:38 11 przypadków koronawirusa w Kuwejcie.



Agencja informacyjna KUNA przekazała w środę, że w Kuwejcie zdiagnozowano kolejnych dwóch pacjentów zarażonych SARS-CoV-2. Łącznie w kraju jest w tej chwili 11 chorych na COVID-19. 06:25 Rozwój epidemii w Korei Południowej.



Od zeszłego tygodnia liczba zarażonych w Korei Południowej gwałtownie wzrosła z 51 do 1 146 osób - podaje CNN. Epicentrum epidemii w tym kraju jest miasto Daegu, gdzie działa grupa religijna o nazwie Shincheonji - wśród zarażonych są setki jej członków.

Koronawirus dotknął także wojsko. Obecnie mowa jest o co najmniej 18 przypadkach choroby wśród żołnierzy. Jedną z zarażonych osób jest amerykański wojskowy, który stacjonował w Camp Carroll, około 20 kilometrów od Daegu.