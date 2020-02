Koronawirus dotarł do Ameryki Południowej. Pierwszy potwierdzony przypadek w Brazylii

Pierwszy w Brazylii i jednocześnie całej Ameryce Południowej przypadek koronawirusa odnotowano w Sao Paulo. 61-letni pacjent sam zgłosił się do miejskiego szpitala im. Alberta Einsteina, zauważając u siebie niepokojące objawy. Kilka dni wcześniej wrócił z Lombardii, która jest największym, ogniskiem epidemii we Włoszech. W komunikacie wydanym przez szpital poinformowano, że pacjent ma łagodne objawy i pozwolono mu pozostać w izolacji we własnym domu.

Jednocześnie brazylijskie władze rozpoczęły poszukiwania wszystkich współpasażerów 61-latka, którzy razem z nim przybyli z Włoch. U co najmniej 4 z nich zaobserwowano już podobne objawy.

Koronawirus w Polsce

– Nie ma na razie żadnego przypadku koronawirusa w Polsce. On się jednak wcześniej czy później u nas pojawi – powtórzył po raz kolejny minister zdrowia. Łukasz Szumowski zaapelował do wszystkich przybywających z Włoch oraz Chin, którzy mają objawy zakażenia, aby informowali sanepid i udali się do oddziału zakaźnego. – Decyzją Rady Ministrów i premiera wysyłam list do komisarz Stelli Kyriakides z prośbą o pilne spotkanie ministrów zdrowia UE, aby omówić sytuację epidemiologiczną w Europie – powiedział szef resortu zdrowia.

