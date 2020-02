Ten kot był agresywny i atakował właścicielkę. Grumpy Cat ma godnego następcę

Śmiało można powiedzieć, że Grumpy Cat był najsłynniejsza kotką w internecie. Popularność zaczęła zyskiwać od 2012 roku, dzięki swojemu wyglądowi. Jej charakterystyczny pyszczek sprawiał, że zwierzak mógł wydawać się znudzony, marudny, a nawet zły. Nic więc dziwnego, że informacja o śmierci zwierzęcia zaniepokoiła internautów.

Barbara w roli następcy?

Jak się jednak okazuje nie trzeba było długo czekać na pojawienie się następcy Grumpy Cata. Poznajcie Barbarę, czyli kota, którego na Instagramie śledzi ponad 58 tys. internautów. Jak poinformowała właścicielka czworonoga, na pierwszym etapie znajomości zwierzę zachowywało się w stosunku do niej w agresywny sposób i ją atakowało. Jednak z upływem kolejnych dni udało się zażegnać występujące wcześniej konflikty. Teraz Barbara nie odstępuje Sarah nawet na krok.

– Internet zakochał się w „zrzędliwym pyszczku” Barbary – powiedziała kobieta. Sarah przekonywała także, że osoby, które chcą zaadoptować jakiekolwiek zwierzę powinny poświęcić wiele czasu i wysiłku, by odpowiednio się do tego przygotować. – Powinni być gotowi, by poświęcać swój czas istocie, którą mają zamiar się zaopiekować – dodała.

