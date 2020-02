NA ŻYWO: Epidemia koronawirusa. Najnowsze informacje z czwartku 27 lutego

Najtrudniejsza sytuacja na Starym Kontynencie jest we Włoszech, gdzie zarażonych jest już ponad 400 osób. Monitorujemy na bieżąco sytuację w Polsce i na świecie. Poniżej najnowsze informacje.

NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje z piątku 28 lutego 22:24 Do tej pory przypadki koronawirusa zdiagnozowano już w 52 krajach świata. Do tej pory odnotowano 82723 przypadki zakażenia. Zmarło 2817 osób, a wyzdrowiało 33350 osób.



Dziękujemy za śledzenie relacji, jutro we Wprost.pl będziemy na bieżąco przekazywać najnowsze wieści na temat koronawirusa. 21:39 Jest również pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Holandii



Koronawirus w kolejnych europejskich krajach. We Francji już 38 przypadków zakażenia 21:24 Pierwszy przypadek koronawirusa w Irlandii Północnej. Pacjent przybył z Włoch przez Dublin. 21:02 Kolejny komunikat w sprawie Intel Extreme Masters



twitter.com 20:45 - Mamy zabezpieczone środki finansowe w związku z sytuacjami kryzysowymi, w tym 1 mld 200 mln zł w budżecie na działania kryzysowe oraz ok. 200 mln zł z rezerwy ogólnej - przekazał premier 20:14 W piątek o godz. 9.00 odbędzie się odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami w sprawie koronawirusa; będzie dotyczyła przeglądu procedur, kolejnych zaleceń. 19:58 Intel Extreme Masters Katowice zostało zamknięte dla publiczności. Taką informację podał wojewoda śląski. 19:22 Eksperci w krajach UE uznali, żę blokowanie ruchu transgranicznego w obrębie Unii Europejskiej przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego. Podkreślono, że preferowaną opcją radzenia sobie z zagrożeniem jest kwarantanna 18:49 Nowe dane z Włoch



Z powodu koronawirusa we Włoszech zmarła kolejna osoba. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 17 a 650 osób jest zarażonych 18:01 Nowe rozporządzenie



Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie rozszerzające zakres działania ustawy dotyczące chorób zakaźnych o koronawirusa 17:06 Macron we Włoszech

Do Neapolu udał się prezydent Francji Emmanuel Macron. - Francja nie zamknie granic z Włochami - zapewnił przywódca. Polityk weźmie udział w szczycie włosko-francuskim z udziałem premiera Giuseppe Contego 16:52 WHO o pandemii



– W epidemii koronawirusa nadeszła decydująca chwila. Ten wirus ma potencjał do tego, żeby spowodować pandemię – powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 16:03 Nowe przypadki w Hiszpanii



Dwa nowe przypadki zakażenia w Walencji w Hiszpanii. Jedna z osób to kibic, który powrócił z Mediolany, a druga to dziennikarz, które relacjonował z tego miasta mecz piłki nożnej. Nowi chorzy w Madrycie mieli objawy charakterystyczne dla zapalenia płuc. Jeden z nich, starszy mężczyzna, jest w stanie ciężkim. 15:58 Czwarty polityk w Iranie z koronwirusem



Jedna z dwunastu wiceprezydentów - Masumeh Ebtekar - jest zakażona koronawirusem. To czwarty polityk w tym kraju, u którego pojawił się koronawirus 15:53 Robert Biedroń zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa 15:46 Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przekazała, że w poniedziałek 2 marca zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, podczas którego rząd przedstawi informację na temat koronawirusa. 15:39 Czy można ponownie zarazić się koronawirusem?



- To, czy można ponownie zakazić się koronawirusem nie jest do końca jeszcze wyjaśnione. Na ten moment wiemy, że osoby, które zakaziły się i np. prezentowały objawy, zostały hospitalizowane, wyzdrowiały, to jeśli się zakażają, to raczej już innym wirusem - stwierdziła konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii Iwona Paradowska-Stankiewicz 15:18 Ministerstwo zdrowia Izraela przekazało, że u Izraelczyka, który wrócił z Włoch, zdiagnozowano koronawirusa. Dwa kolejne przypadki koronawirusa odkryto u pasażerów statku Diamond Princess 15:02 Duńska telewizja publiczna TV2 podała, że pierwszy potwierdzony w Danii przypadek koronawirusa dotyczy dziennikarza tej stacji Jakoba Tage Ramlynga, który wrócił z północnych Włoch 14:39 Najnowsze dane dotyczące koronawirusa przekazał Łukasz Szumowski



– Nie zdiagnozowano przypadku koronawirusa w Polsce. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, będziemy o tym informować – powiedział minister zdrowia na konferencji. – Myślę, że to jest kwestia najbliższych dni, kiedy ten wirus się w Polsce pojawi, czy najbliższego czasu. W tej chwili mamy 47 osób, które są hospitalizowane w obserwacji szpitalnej z podejrzeniem, 55 jest objętych kwarantanną domową, a ponad 1570 jest objętych monitorowaniem służb sanitarnych – przekazał. 14:22 Kolejne ofiary w Iranie.



Wszystko wskazuje na to, że rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 w Iranie postępuje w wyjątkowo szybkim tempie. W ciągu doby liczba potwierdzonych przypadków wzrosła ze 141 do aż 245.





Koronawirus w Iranie gwałtownie przyspiesza. 26 ofiar śmiertelnych, 245 zakażonych 14:04 COVID-19 a SARS CoV-2.



Jaka jest różnica? Wyjaśniamy!





COVID-19 a SARS CoV-2. GIS wyjaśnia różnicę 13:25 Rozwój epidemii we Włoszech.





We Włoszech łączna liczba zarażonych to 528 osób. Z powodu koronawirusa zmarło 14 pacjentów. 13:05 Zmiana procedur na lotniskach.



W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, na lotniskach w Polsce zmieniły się procedury. Oto, czego mogą się spodziewać podróżni.



Zmiana procedur na lotniskach. Czego powinni spodziewać się pasażerowie? 11:52 Wiceminister zdrowia: 47 osób w Polsce z podejrzeniem koronawirusa.



- Wszystkie badania, które zostały wykonane u nas w kraju, a było ich ponad 350, wykazały wynik ujemny. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego nasze procedury, które rekomendujemy podległym służbom, są na bieżąco uaktualniane - poinformował Waldemar Kraska w Senacie. Wiceminister zdrowia podkreślił, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco.



- W tej chwili w Polsce z podejrzeniem koronawirusa jest hospitalizowanych 47 osób. Objętych kwarantanną jest 55 osób, i tzw. czynnym nadzorem epidemiologicznym - 1570 osób. Jest to duża liczba, są to osoby, które zgłaszane są do stacji sanitarnych, które na bieżąco monitorują ich stan zdrowia.



Wiceminister podkreślił, że w związku ze zmianą sytuacji, zmieniły się też procedury. - Od wczoraj na wszystkich lotniskach prowadzony jest pomiar temperatury pasażerów, którzy wracają z Chin i kierunku włoskiego - mówił Kraska. - Wyłapujemy pasażerów, którzy mają podwyższoną temperaturę, gorączkę. Tacy pasażerowie są kierowani do punktów medycznych, gdzie są badani, jest przeprowadzany wywiad epidemiologiczny i tam zapada decyzja, czy pasażer jest kierowany do szpitala zakaźnego, czy będzie podlegał innym procedurom - tłumaczył wiceminister.



Dodał, że osoby wracające z zagranicy otrzymują komunikaty SMS-owe z instrukcjami, jak postępować w razie wystąpienia objawów mogących świadczyć o zarażeniem koronawirusem. 11:17 Łódź. Media o "pierwszym przypadku koronawirusa". MZ: To nieprawda.



Lokalne łódzkie media, w tym m.in. "Express Ilustrowany" i "Dziennik Łódzki" donosiły o pierwszym potwierdzonym jednym testem przypadku koronawirusa w Polsce.



Na doniesienia mediów zaprzeczeniami reagują władze. Przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi nie komentują tej sprawy. Centrum Informacji Rządu w rozmowie z nami "kategorycznie zaprzecza". Także Ministerstwo Zdrowia zaprzecza, jakoby przypadek zachorowania został potwierdzony.



W czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawił w Senacie informację na temat koronawirusa. - Na tę chwilę w Polsce nie mamy potwierdzonego przypadku koronawirusa. Wszystkie badania, które zostały wykonane w kraju, a było ich ponad 350 wykazały wynik ujemny - wskazał. 11:04 Japonia zamyka szkoły.



Premier Japonii Shinzo Abe zapowiedział zamknięcie wszystkich szkół na kilka tygodni, zaczynając od 2 marca. 09:56 Minister edukacji o koronawirusie.





– Na razie nie ma powodu, żeby wydawać decyzje ogólnopolskie – powiedział Dariusz Piontkowski na antenie RMF FM pytany o epidemię koronawirusa w kontekście polskich szkół. Minister edukacji podkreślił, że najważniejsze jest zachowanie podstawowych zasad higieny.



Epidemia koronawirusa. Minister edukacji: Trzeba zachować podstawowe zasady higieny 09:12 Japonia. Kobieta z drugą diagnozą koronawirusa.



U kobiety z Japonii po raz drugi został zdiagnozowany koronawirus SARS-CoV-2



Japonia. U pacjentki ponownie zdiagnozowano koronawirus 08:30 Zawieszenie pielgrzymek do Mekki i Medyny.



Arabia Saudyjska w obawie przed rozwojem epidemii koronawirusa wprowadziła dla cudzoziemców zakaz podróży do świętych miejsc islamu - Mekki i Medyny. 07:54 Koronawirus w Europie.



W Europie przypadki zachorowania na koronawirusa potwierdziły następujące kraje: Włochy, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Austria, Rosja, Szwajcaria, Belgia, Szwecja, Finlandia, Chorwacja, Macedonia Północna, Gruzja, Grecja, Rumunia, Norwegia, Dania i Estonia.



Na razie nie odnotowano przypadku koronawirusa w Polsce. 07:38 Dania i Estonia potwierdzają przypadki koronawirusa.



CNN powołując się na powiązaną z amerykańską telewizją grupę Berlingske Media podaje, że w Danii potwierdzony został pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2. Choroba pojawiła się także w Estonii.



Jak przekazał minister spraw socjalnych Estonii Tanel Kiik na antenie Eesti Television (ETV), w środę do kraju przyjechała z Iranu osoba, która jest nosicielem nowego koronawirusa.



Dania i Estonia potwierdzają przypadki koronawirusa 07:25 Ekspert o koronawirusie.



Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną i to, że na świecie jest kilka aktywnych ognisk zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, to niewykluczone, że wirus zostanie z nami na wiele miesięcy – uważa dr Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej.



Koronawirus może z nami zostać wiele miesięcy 07:08 WHO: Więcej nowych przypadków na świecie, niż w Chinach.



Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia poinformowali, że wtorek był pierwszym dniem, kiedy zanotowano więcej nowych przypadków zarażeń poza Chinami, niż w Chinach. W 37 krajach zgłoszono łącznie 427 przypadków choroby, podczas gdy w Chinach - 411. 07:01 Najnowszy bilans ofiar. Ponad 2800 osób zmarło.



Narodowa Komisja Zdrowia Chin w czwartek poinformowała, że poprzedniego dnia w Państwie Środka odnotowano 433 nowe przypadki koronawirusa. Zmarło 29 zarażonych pacjentów. Najwięcej nowych przypadków, a także zgonów zanotowano w prowincji Hubei, gdzie znajduje się źródło epidemii.



Łącznie w Chinach od początku jej trwania zachorowało co najmniej 78 497 osób, z czego 2 744 zmarło. Według najnowszych danych wyleczonych i wypisanych ze szpitali zostało 32 495 pacjentów.



Na całym świecie zanotowano łącznie 81 722 przypadków choroby COVID-19, w tym 2 801 przypadków śmiertelnych. Największe ogniska koronawirusa poza Chinami to Korea Południowa, Iran, Włochy i Japonia.



Największe ognisko koronawirusa w Europie znajduje się we Włoszech. W czwartek rano włoska "La Repubblica" donosiła o 474 osobach zarażonych w tym kraju i 12 przypadkach śmiertelnych. 06:50 Co z wycieczkami?



Polscy turyści przebywający w jednym z hoteli na Teneryfie zostali poddani kwarantannie. Wiele osób zastanawia się, co z wykupionymi już wycieczkami. Czy jest szansa na zwrot kosztów?



Co zrobić z wykupioną wycieczką? Ekspert: Być może biura podróży będą refundować koszty 06:23 Ponad 600 studentów z Polski na Erasmusie we Włoszech.



W środę MNiSW podało, że we Włoszech w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+ przebywa ponad 600 osób z Polski - studentów i pracowników naukowych.



Koronawirus we Włoszech. Ponad 600 studentów z Polski jest tam na Erasmusie